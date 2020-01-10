Выиграйте поездку на футбольный матч в Англию

Конкурс среди новых учеников онлайн-школы Skyeng
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Конкурс среди новых учеников онлайн-школы Skyeng
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Для взрослого
Для подростка
Для ребенка
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10 января 2020 года
Запишитесь и пройдите
бесплатный пробный урок в Skyeng
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Ждите объявление победителя 10 января 2020 года
Ждите объявление победителя
10 января 2020 года

Как принять участие

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Вы авторизованы
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У вас уже есть учетная запись в Skyeng

Победитель получит билет на матч английской Премьер-лиги, а еще:

Авиабилеты в обе стороны
Бесплатное проживание
Трансфер от и до стадиона
Помощь с оформлением визы

Skyeng - это

онлайн-школа в Европе

8 000
100 000
6 000 000
учителей
со всего мира
учеников
занимаются в Skyeng
уроков проведено
за 7 лет работы

Вы получите от занятий то, что нужно именно вам

Устная речь
Поможем преодолеть языковой барьер,
поработаем над произношением
и научим общаться на любые темы
Грамматика
Научим воспринимать на слух даже
быструю речь и понимать разные акценты и диалекты
Научим легко запоминать времена
и правильно строить предложения
в устной и письменной речи

Занимайтесь в любом месте в удобное время

Дадим персональные рекомендации,
чтобы занятия проходили эффективно
Подберем личного преподавателя,
который разделит ваши интересы
Составим удобное расписание,
а заниматься сможете в любом месте,
где есть интернет

Индивидуальные занятия по цене групповых

Вместе с курсом вам будут доступны:

Задания по популярным
видеороликам
Перевод текстов песен
в Яндекс.Музыке
Удобный мобильный
словарь-тренажер
Умные субтитры
для фильмов и сериалов
Расширение-переводчик
для браузера
Словарные игры
в удобном приложении
Русскоязычный
преподаватель
Носитель
английского языка
крупнейшая
учителей
учеников
уроков за 7 лет
Аудирование

Занимайтесь в любом месте
в удобное время

Дадим персональные
рекомендации, чтобы занятия
проходили эффективно
Подберем личного
преподавателя, который
разделит ваши интересы
Составим удобное расписание,
а заниматься сможете в любом
месте, где есть интернет
учителей
учеников
уроков за 7 лет
Дадим персональные рекомендации, чтобы занятия проходили эффективно
Подберем личного преподавателя, который разделит ваши интересы
Составим удобное расписание,
а заниматься сможете в любом месте, где есть интернет
Поможем преодолеть языковой барьер,
поработаем над произношением
и научим общаться на любые темы
Научим воспринимать на слух даже
быструю речь и понимать разные акценты и диалекты
Научим легко запоминать времена
и правильно строить предложения
в устной и письменной речи
Задания по популярным
видеороликам
Перевод текстов песен
в Яндекс.Музыке
Удобный мобильный
словарь-тренажер
Умные субтитры
для фильмов и сериалов
Расширение-переводчик
для браузера
Словарные игры
в удобном приложении

Победитель получит билет на матч английской Премьер-лиги, а еще:

Авиабилеты в обе стороны
Бесплатное проживание
Трансфер
от и до стадиона
Помощь
с оформлением визы

Примите участие в конкурсе

Нажимая, вы принимаете
условия соглашения и правила акции
В личный кабинет услуг
Вы авторизованы
Войти
У вас уже есть учетная запись в Skyeng
Skyeng, 2019
По желанию Победителя Организатор имеет право передать Приз лицу, являющемуся родителем, супругом/супругой, сыном/дочерью Победителя.
Правила проведения акции

«Выучи английский язык и поддержи любимую британскую команду»
(далее – «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Выучи английский язык и поддержи любимую британскую команду» (далее – «Акция») проводится в рамках продвижения школы английского языка SkyEng, направлено на привлечение внимания к ней и формирование или поддержание интереса.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1.4. Информация об акции размещена в сети Интернет по адресу https://promo.skyeng.ru/sportsru (далее – «Сайт Акции»).
1.5. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила, в том числе, касающиеся срока проведения Акции. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на Сайте Акции.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ

2.1. Организатором Акции является:
Общество с ограниченной ответственностью «Спортс.ру», ОГРН 1107746938232, ИНН/КПП 7705933383/770501001, адрес места нахождения: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.35, стр.3, 6 эт., пом.I, ком.2.

3. ПРИЗ АКЦИИ

3.1. Призом Акции является:
3.1.1. Билет на 1 (одну) персону на футбольный матч Чемпионата Англии сезона 2019/2020.
3.1.2. Дополнительно Победителю предоставляются:
- трансфер Победителей от места проживания до места проведения футбольного матча и обратно по выбору Организатора,
- размещение в отеле на одну ночь по выбору Организатора.
Организатор также оплачивает Победителю стоимость визы для въезда в Великобританию.
3.1.3. Денежная часть Приза, которая рассчитывается по формуле:
Денежная часть Приза = (Стоимость имущественной части приза – 4000 р.) *0,35/0,65
3.2. В состав Приза не входят и оплачиваются, при необходимости, Победителями самостоятельно:
- дополнительные расходы в отеле (телефон, услуги прачечной, мини-бар и т.п.);
- любые иные расходы Победителя и/или сопровождающего его лица.
3.3. Замена Приза другими призами, а также выплата денежного эквивалента стоимости Приза не производится.
3.4. По желанию Победителя Организатор имеет право передать Приз лицу, являющемуся родителем, супругом/супругой, сыном/дочерью Победителя.
3.5. Внешний вид Приза может отличаться от изображённого в рекламных и иных материалах.
3.6. На основании ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ») Организатор, являясь налоговым агентом, обязан при вручении (выплате) Призов Победителю Акции исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы физических лиц в размере, указанном в ст. 224 НК РФ.

[1]Футбольный матч Чемпионата Англии сезона 2019/2020 определяет Организатор Победителя с учетом пожелания Победителя при наличии такой возможности.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1. Акция проводится в период с «28» ноября 2019 года по «08» января 2020 года.
Указанные сроки включают в себя:
4.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции: с «28» ноября 2019 года по «08» января 2020 года.
4.1.2. Срок определения Победителя: «10» января 2020 года.
4.1.3. Срок вручения Призов: не позднее «24» января 2020 года.

5. УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования, установленные настоящими Правилами, именуются Участниками Акции.
5.2. Участником Акции может являться только физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и постоянно проживающее на территории Российской Федерации, которое ранее не регистрировалось в школе английского языка SkyEng и которое впервые совершило оплату пакета, состоящего не менее, чем из 4 (четырех) уроков с русскоязычным или англоязычным преподавателем
5.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора Акции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Акции, и члены их семей.
5.4. Участник, совершая действия, направленные на участие в Акции, дает свое согласие на обработку Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, своих персональных данных.
5.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5.6. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организатора от любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или повреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции. Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера. Любые другие расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или транспортные расходы, сборы, платежи) Участники несут самостоятельно.
5.7. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

6.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в п.5.2. настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный п.4.1.1. настоящих Правил, выполнить следующие действия:
- Участник Акции должен до 08 января 2020 года купить не менее 4 (четырех) занятий в школе английского языка SkyEng (первый бесплатный урок в это количество не входит).
- Покупка уроков английского языка должна быть осуществлена по реферальной ссылке на сайте Sports.ru, размещенной по адресу https://promo.skyeng.ru/sportsru.
6.2. Лицо, выполнившее действия, указанные в п.6.1. настоящих Правил, подтверждает свое согласие на участие в настоящей Акции, свидетельствующие об ознакомлении и согласии с настоящими Правилами Акции, а также о согласии на обработку персональных данных Участника, использование изображения Участника без дополнительной платы за это.
6.3. Участник Акции даёт Организатору согласие на передачу своих персональных данных (фамилия, имя, номер телефона, адрес электронной почты) компании Langroom LTD, зарегистрированной в соответствии с действующим законодательством Республики Кипр (регистрационный номер HE330757), с целью реализации условий Акции и контроля статистики покупки занятий в школе английского языка SkyEng.
6.4. Каждый Участник Акции, совершивший действия, описанные в п.6.1 настоящих Правил, получает промокод на скидку в размере 2000 (две тысячи) рублей РФ 00 копеек при первой оплате пакета, состоящего не менее, чем из 8 (восьми) занятий с русскоязычным и англоязычным преподавателями в школе английского языка SkyЕng. Промокод действует единоразово.
6.5. Акция не суммируется с другими акциями школы английского языка SkyEng.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

7.1. Определение Победителя Акции осуществляется Организатором Акции случайным образом с помощью сервиса https://randstuff.ru/.
7.2. Процесс определения Победителя фиксируется с помощью видеосъемки.

8. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

8.1. В случае признания Участника Победителем и обладателем Приза, Организатор в течение 2 (двух) календарных дней с момента определения Победителя уведомляет его о победе с помощью отправки личного сообщения на адрес электронной почты, указанный Победителем при оформлении покупки уроков английского языка в школе SkyEng.
8.2. Организатор также сообщает Победителю перечень сведений, необходимых для получения Приза, в том числе это:
- копия паспорта РФ, содержащая паспортные данные обладателя Приза/законного представителя (без фотографии):
- Ф.И.О., дату рождения, адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
- фактический адрес проживания;
- копия свидетельства ИНН Победителя/законного представителя;
- согласие на обработку персональных данных по форме, предоставляемой Организатором.
- иную информацию по запросу Организатора.
8.3. Для получения Приза Победителю необходимо уведомить Организатора обратным сообщением, направленным со этой же электронной почты, на которую было отправлено уведомление о победе в Акции, о своем согласии принять Приз, а также предоставить Организатору по электронному адресу, направленному в ответ на сообщение, все сведения и документы, необходимые для получения Приза в соответствии с п.8.3. настоящих Правил в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления согласно п.8.2. настоящих Правил.
8.4. Приз будет вручаться Организатором в следующем порядке:
с Победителем согласовывается возможность получить Приз в предложенную Организатором дату.
Приз вручаются Организатором после предъявления Победителем документов, указанных в п.8.2 настоящих Правил и сообщения о победе, направленного в соответствии с требованиями настоящих Правил. При получении Приза Победитель/законный представитель Победителя подписывает расписку о получении Приза.
8.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.6. Организатор не компенсирует расходы Участников, связанные с получением Приза, Участники Акции несут данные расходы самостоятельно.
8.7. В случае непредоставления Участником запрошенной информации в соответствии с п.8.3. настоящих Правил, Участник считается не выполнившим условия Акции, и Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза Участнику.
8.8. В случае, если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такой Участник лишается права на получение Приза, а Организатор вправе распорядиться им на своё усмотрение.
8.9. В случае, если Организатор не смог связаться с Победителем или Победитель отказался от получения Приза, а также в случае, если Победителем предоставлены недостоверные данные и/или данные с ошибками, в результате чего Организатор не смог надлежащим образом вручить Приз, такой Приз считается невостребованным Победителем. В этом случае Организатор может осуществить вручение невостребованного Приза другому Участнику Акции из общего списка, дополнительно выявленному Организатором в соответствии с порядком определения обладателей Призов, установленным настоящими Правилами.

9. НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ ПРИЗ

9.1. Приз не может быть истребован Участником по истечении сроков вручения Приза, установленных в Разделе 8 настоящих Правил, денежная компенсация Участнику также не выдается. Призом, не истребованным Участником в установленные сроки, Организатор распоряжается по своему усмотрению.
9.2. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Приза, сведений и документов, необходимых для получения Приза в срок, определенный в п.8.3. настоящих Правил, Приз считается не востребованным Участником.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ

10.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Призов, в установленные настоящими Правилами сроки.
10.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о таком прекращении.
10.3. Организатор обязан предоставить Приз победившему Участникам Акции до даты публичного уведомления о прекращении проведения Акции.
10.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами.
10.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
10.6. Организатор вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам для выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.
10.7. Факт участия в Акции означает, что все её Участники соглашаются с настоящими Правилами.
10.8. Участник Акции, признанный её Победителем, согласно настоящим Правилам, может по просьбе Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения по радио и на телевидении, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору.
10.9. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает своё согласие на обработку, включая сбор, хранение, использование и распространение своих персональных данных для целей указанных мероприятий её Организатором и уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его данные. Добровольно предоставленная Участниками информация, в том числе их персональные данные, может быть использована Организатором, его уполномоченными представителями, в том числе, в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все права на публикации интервью и съёмок участников для рекламных материалов принадлежат Организатору.
10.10. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее заявление Организатору Акции по адресу: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.35, стр.3.
10.11. Организатор Акции не несёт ответственность за ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора.
10.12. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицом, признанным обладателем Приза Акции, в следующих случаях:
- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по причине, не зависящей от Организатора;
- наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции, включая предоставление Участниками недостоверных данных или данных, содержащих ошибки.
10.13. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз по истечении срока для его получения не выдаётся.
10.14. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Организатор не обременяет Приз Акции какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) Приза.
11.2. На Приз Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам Организатора.