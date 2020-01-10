Выиграйте поездку на футбольный матч в Англию

Skyeng - это
онлайн-школа в Европе
учеников
занимаются в Skyeng
уроков проведено
за 7 лет работы
Вы получите от занятий то, что нужно именно вам
Поможем преодолеть языковой барьер,
поработаем над произношением
и научим общаться на любые темы
Научим воспринимать на слух даже
быструю речь и понимать разные
акценты и диалекты
Научим легко запоминать времена
и правильно строить предложения
в устной и письменной речи
Занимайтесь в любом месте в удобное время
Дадим персональные рекомендации,
чтобы занятия проходили эффективно
Подберем личного преподавателя,
который разделит ваши интересы
Составим удобное расписание,
а заниматься сможете в любом месте,
где есть интернет
Индивидуальные занятия по цене групповых
Вместе с курсом вам будут доступны:
Задания по популярным
видеороликам
Перевод текстов песен
в Яндекс.Музыке
Удобный мобильный
словарь-тренажер
Умные субтитры
для фильмов и сериалов
Расширение-переводчик
для браузера
Словарные игры
в удобном приложении
Русскоязычный
преподаватель
Носитель
английского языка
Занимайтесь в любом месте
в удобное время
Дадим персональные
рекомендации, чтобы занятия
проходили эффективно
Подберем личного
преподавателя, который
разделит ваши интересы
Составим удобное расписание,
а заниматься сможете в любом
месте, где есть интернет
Дадим персональные рекомендации, чтобы занятия проходили эффективно
Подберем личного преподавателя, который разделит ваши интересы
Составим удобное расписание,
а заниматься сможете в любом месте, где есть интернет
Поможем преодолеть языковой барьер,
поработаем над произношением
и научим общаться на любые темы
Научим воспринимать на слух даже
быструю речь и понимать разные
акценты и диалекты
Научим легко запоминать времена
и правильно строить предложения
в устной и письменной речи
Задания по популярным
видеороликам
Перевод текстов песен
в Яндекс.Музыке
Удобный мобильный
словарь-тренажер
Умные субтитры
для фильмов и сериалов
Расширение-переводчик
для браузера
Словарные игры
в удобном приложении
Победитель получит билет на матч английской Премьер-лиги, а еще:
Трансфер
от и до стадиона
Помощь
с оформлением визы