Выиграйте поездку на футбольный матч в Англию

Skyeng - это

онлайн-школа в Европе

8 000

100 000

6 000 000

учителей

со всего мира



учеников

занимаются в Skyeng

уроков проведено

за 7 лет работы

Вы получите от занятий то, что нужно именно вам

Устная речь

Поможем преодолеть языковой барьер,

поработаем над произношением

и научим общаться на любые темы

Грамматика

Научим воспринимать на слух даже

быструю речь и понимать разные акценты и диалекты

Научим легко запоминать времена

и правильно строить предложения

в устной и письменной речи

Занимайтесь в любом месте в удобное время

Дадим персональные рекомендации,

чтобы занятия проходили эффективно

Подберем личного преподавателя,

который разделит ваши интересы

Составим удобное расписание,

а заниматься сможете в любом месте,

где есть интернет

Индивидуальные занятия по цене групповых

Вместе с курсом вам будут доступны:

Задания по популярным

видеороликам

Перевод текстов песен

в Яндекс.Музыке

Удобный мобильный

словарь-тренажер

Умные субтитры

для фильмов и сериалов

Расширение-переводчик

для браузера

Словарные игры

в удобном приложении

Русскоязычный

преподаватель

Носитель

английского языка



крупнейшая

учителей



учеников



уроков за 7 лет



Аудирование

Занимайтесь в любом месте

в удобное время

Дадим персональные

рекомендации, чтобы занятия

проходили эффективно

Подберем личного

преподавателя, который

разделит ваши интересы

Составим удобное расписание,

а заниматься сможете в любом

месте, где есть интернет

учителей



учеников



уроков за 7 лет

Дадим персональные рекомендации, чтобы занятия проходили эффективно

Подберем личного преподавателя, который разделит ваши интересы

Составим удобное расписание,

а заниматься сможете в любом месте, где есть интернет

Поможем преодолеть языковой барьер,

поработаем над произношением

и научим общаться на любые темы

Научим воспринимать на слух даже

быструю речь и понимать разные акценты и диалекты

Научим легко запоминать времена

и правильно строить предложения

в устной и письменной речи

Задания по популярным

видеороликам

Перевод текстов песен

в Яндекс.Музыке

Удобный мобильный

словарь-тренажер

Умные субтитры

для фильмов и сериалов

Расширение-переводчик

для браузера

Словарные игры

в удобном приложении

Победитель получит билет на матч английской Премьер-лиги, а еще:

Авиабилеты в обе стороны



Бесплатное проживание



Трансфер

от и до стадиона

